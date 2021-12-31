"Будет намного интересней". "Казахстанский МакГрегор" подвел итоги года

28-летний казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (20-5) подвел итоги года, сообщают Vesti.kz. Он выразил благодарность промоушену Naiza FC, пообещав, что следующий год будет интереснее.

Напомним, что ранее Рафикова прозвали "казахстанским МакГрегором" за умелое использование трештока во время раскрутки боев.

"На каждом пути любого человека случаются моменты, когда хочется остановиться и оглянуться назад. Так сказать, подвести итоги, восстановить силы и двинуться вперед! Пожалуй, сегодня именно такой день!

За этот почти минувший год со мной произошло много всего, и даже то, чего вообще не могло произойти! Множество событий, которые одно за другим отдаляли меня сегодняшнего от меня прошлого. И хотя со многими вещами я не могу то ли разобраться, то ли смириться… И все же есть то, что я понял именно в этом году!

Во-первых, это то, что вокруг множество людей, с которыми просто хорошо, безо всяких причин с ними просто по кайфу, ты учишься у них многому, приобретаешь жизненный опыт, делишь радостные и печальные моменты жизни.

Во-вторых, понял, что все испытания в нашей жизни нам от Всевышнего, и нет ни одного испытания (либо хорошее, либо не очень) которое мы не в силах пройти. Спасибо жене, семье, команде за поддержку в трудные моменты, я вас очень люблю.

В-третьих, результат будет только в сплоченной команде, где каждый знает свою роль и свою обязанность и четко следует выработанной системе.

Naiza FC, вам рахмет, что дали возможность проявить себя в той манере, в которой меня знают сейчас люди, и внести свой вклад в развитие казахстанского ММА.

Также огромная благодарность вам, мои дорогие подписчики, за этот год вы пережили со мной множество моментов и оставались со мной до конца.

P.S. с наступающим Новым годом, всем всех благ. В 2022 году, обещаю, вам будет намного интересней, чем в 2021-м, мне-то поверить можно", - написал он в Instagram.