Бой топового казахстанца на крупном турнире отменили: подробности

Поединок казахстанского бойца смешанных единоборств Артёма Резникова и россиянина Магомеда Сулумова отменён, передают Vesti.kz.

По информации Вестника MMA, такое решение принято по причине травмы Магомеда. При этом казахстанцу ищут нового соперника.

Бой Резникова и Сулумова должен был состояться 6 февраля в рамках турнира АСА 200 в Москве.

За свою карьеру Резников одержал 26 побед и потерпел десять поражений, тогда как Сулумов выиграл 12 боёв и потерпел четыре неудачи, ещё один поединок у него числится несостоявшимся.

В российской лиге ACA Резников имеет семь выигрышей при четырёх поражениях, а у Сулумова только одна победа после одного поединка.

