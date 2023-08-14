Бой Маска и Цукерберга не состоится. Глава Meta опубликовал пост

Бой по правилам ММА между известными американскими предпринимателями Марком Цукербергом (глава Meta) и Илоном Маском (владелец Twitter) не состоится. Об этом заявил Цукерберг, сообщают Vesti.kz.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в соцсетях:

"Думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон был несерьезен, так что пора перевернуть эту страницу и жить дальше. Я предложил реальную дату. Дана Уайт предложил провести благотворительный бой. Илон сначала не подтвердил дату, затем сказал, что нуждается в операции, а теперь предлагает провести тренировку у меня на заднем дворе. Если Илон всерьез задумается о реальной дате, он знает, как со мной связаться. А сейчас пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту".

Отметим, что Маск в детстве ходил на карате, таэквондо и дзюдо. Цукерберг является большим поклонником UFC и серьезно увлекается джиу-джитсу.

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