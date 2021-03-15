Бой казахстанского чемпиона в Бахрейне, дебют Койшыбека в лиге Хабиба и турнир в Алматы, или что ждет фанатов ММА на этой неделе

Димаш Тулегенов

Новая неделя в мире ММА подготовила для казахстанских болельщиков сразу несколько интересных событий. Дебюты файтеров в известных зарубежных промоушенах, а также ивент организации Octagon League в Алматы. Корреспондент Vesti.kz рассказал обо всем этом подробнее.

В среду, 17 марта, в Алматы пройдет турнир Octagon League 17. Он включит в себя большое количество противостояний, главным из которых станет титульный поединок в полутяжелом весе между двумя казахстанцами - Айболатом Муратулы (2-2) и Каримом Рузбакиевым (5-0).

Муратулы 30 лет, он является мастером спорта по рукопашному бою и кикбоксингу, мастером спорта международного класса по самбо и универсальному бою. Имеет на своем счету две победы и столько же поражений. Ранее Айболат также выступал под эгидой лиги

Его соперником будет молодой, но непобежденный файтер - 20-летний Рузбакиев. Спортсмен из Алматы победил во всех пяти схватках, дважды отправив соперников в нокаут. Свою профессиональную карьеру начал в ноябре 2018 года. Бился в рамках Octagon League, но последний поединок провел на турнире NFC.

Этот ивент станет не единственным, который Octagon League проведет на этой неделе. В воскресенье, 21 марта, промоутерская компания организует турнир Octagon Selection. На нем себя смогут проявить молодые и начинающие бойцы.

В четверг, 18 марта, в Бахрейне пройдет турнир. В этот вечер в известной лиге дебютный бой проведет казахстанец(11-0). Непобежденный 25-летний файтер является чемпионом Octagon League в наилегчайшем весе. Недавно он подписал контракт с Brave, где также будет выступать другой боец наилегчайшего дивизиона из Казахстана -(12-2).

Соперником Максума будет французско-сирийский спортсмен Микаэль Алжаруж (7-2-0-1). Ранее он был звездой французского промоушена 100% Fight, чемпионом которого и являлся. Для Микаэля, как и для Азата, это будет дебют в Brave CF. Изначально он должен был встретиться с дагестанцем Магомедом Идрисовым (10-2), но затем россиянин выбыл из этого поединка. На замену моментально согласился Максум.

В пятницу, 19 марта, в Краснодаре (Россия) состоится турнир промоушена, владельцем которого является Хабиб Нурмагомедов . В рамкахсвой первый турнир в лиге проведет казахстанец из команды(5-1).

Соперником 27-летнего Данияра будет небитый российский файтер легчайшего веса - Алексей Ким (5-0). На счету Данияра пять побед в шести поединках, а также серия из трех удачных схваток подряд. Причем Койшыбек добивался успеха в разных лигах, среди которых M-1 Global, WLF, Abadan FC, Fight Nights и NFC. Три из пяти поединков он завершил сабмишенами.

32-летний Ким одержал победу во всех пяти поединках, в каждом все заканчивалось нокаутом. Стоит отметить, что если Койшыбек не бился с февраля прошлого года, то боец из Иркутска - с августа 2019-го. Их встреча должна состояться в рамках главного карда ивента.

О точном времени боев и прямых трансляциях турнира мы сообщим в день боев.

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