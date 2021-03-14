Жесткий тычок в глаз. Главный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе признали несостоявшимся

Главный бой турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе (Невада, США) обернулся скандалом, передают Vesti.kz.
Поединок, в котором встречались британец - 29-летний Леон Эдвардс и американец - 32-летний Белал Мухаммад, признан несостоявшимся из-за грязного приема.
Бой был остановлен на 18-й секунде второго раунда. Эдвардс попал Мухаммаду пальцем в глаз, и тот не смог продолжить.
Напомним, что оба бойца имеют по 18 побед и по три поражения.
🤦🏻♂️ pic.twitter.com/JuawZSd7HX— danawhite (@danawhite) March 14, 2021
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне