Бой Хамитова против легенды перенесен. Есть новая дата

Международный турнир по смешанным единоборствам RCC 19, в рамках которого российский боец ММА Александр Шлеменко встретится с казахстанцем Куатом Хамитовым, перенесен, передают Vesti.kz.

Изначально их поединок должен был состояться 4 мая в Челябинске на стадионе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор".

Теперь бой Шлеменко - Хаимиов состоится 11 мая в Екатеринбурге на многотысячной арене КРК "Уралец".

В профессиональных ММА на счету 39-летнего Шлеменко 63 победы и 15 поражений, еще один бой россиянина завершился вничью. В своем последнем поединке 15 декабря 2023 года он победил серба Александра Илича, взяв реванш на турнире RCC 17.

Хамитову 36 лет. Он выиграл 24 поединка и восемь раз потерпел поражение, один бой казахстанца завершился вничью.