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Боец UFC поддержал Армана Оспанова после поражения нокаутом в американском промоушене

Казахстанец проиграл во втором раунде.

Боец UFC поддержал Армана Оспанова после поражения нокаутом в американском промоушене
Арман Оспанов. Фото: pflmma.com
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахский боец Дамир Исмагулов, выступающий в UFC, поддержал Армана Оспанова после его тяжелого поражения в дебютном поединке в американском промоушене.

"Арман, береги себя, брат", - написал Исмагулов на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото.

Напомним, в дебютном поединке в PFL Оспанов проиграл нокаутом во втором раунде американцу Крису Уэйду по прозвищу "Убийца из Лонг-Айленда".

Для Оспанова это поражение стало четвертым в карьере, тогда как Уэйд выиграл второй подряд.

 

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Метки:
Оспанов Арман MMA UFC Исмагулов Дамир

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