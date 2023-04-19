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Боец ММА избил бродягу, отомстил за мать и попал на видео

Боец ММА избил бродягу, отомстил за мать и попал на видео
©Кадр из видео

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Нейт Каллисон жестоко избил бродягу и теперь может предстать перед судом, сообщают Vesti.kz.

По информации MMA News, инцидент произошел в Калифорнии еще в сентябре 2022 года, но кадры попали в YouTube только сейчас. Тогда бездомный мужчина ударил учительницу одной из местных школ. Супруг потерпевшей был сотрудником полиции и попытался задержать преступника.

Однако затем Каллисон, сын учительницы и полицейского, решил взять правосудие в свои руки. Сначала он ударил бродягу ногой, а затем начал добивать его руками.

В настоящее время боец задержан и ему грозит уголовная ответственность за причинение телесных повреждений. Полиция ведет следствие.

Каллисон провел 7 боев в смешанных единоборствах и одержал 5 побед.

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MMA

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