Боец ММА избил бродягу, отомстил за мать и попал на видео

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Нейт Каллисон жестоко избил бродягу и теперь может предстать перед судом, сообщают Vesti.kz.

По информации MMA News, инцидент произошел в Калифорнии еще в сентябре 2022 года, но кадры попали в YouTube только сейчас. Тогда бездомный мужчина ударил учительницу одной из местных школ. Супруг потерпевшей был сотрудником полиции и попытался задержать преступника.

Однако затем Каллисон, сын учительницы и полицейского, решил взять правосудие в свои руки. Сначала он ударил бродягу ногой, а затем начал добивать его руками.

В настоящее время боец задержан и ему грозит уголовная ответственность за причинение телесных повреждений. Полиция ведет следствие.

Каллисон провел 7 боев в смешанных единоборствах и одержал 5 побед.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"