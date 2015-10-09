Боец из команды Хабиба попался на допинге: лишили пояса и 500 тысяч долларов

Антидопинговое агентство США (USADA) объявило о дисквалификации победителя Мирового тура Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в полулегком весе россиянина Мовлида Хайбулаева, сообщают Vesti.kz.

В пробе 35-летнего россиянина был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Допинг-проба была взята во время финала мирового турнира PFL 1 августа 2025 года.

Отмечается, что стандартный срок дисквалификации за использование запрещенного вещества составляет шесть месяцев, но Хайбулаев получил максимальный годичный срок из-за характера вещества.

Дисквалификация отсчитывается от 1 августа 2025 года, в день взятия его положительной пробы.

Напомним, 2 августа Хайбулаев одержал победу над перуанцем Хесусом Пинедо и стал победителем Мирового тура PFL в полулегком весе. Победителю полагались 500 тысяч долларов.

В ночь на 18 декабря в PFL выступили с официальным заявлением, в котором указано, что Хайбулаева лишили титула чемпиона Гран-при.

"В соответствии с правилами и регламентом PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован из мирового турнира 2025 года. В результате он лишается статуса победителя сезона, чемпионского пояса и всех связанных с этим бонусных выплат", - говорится в заявлении лиги.

Таким образом, боец остался без призовых. PFL ждёт результатов допинг-тестирования, а только потом переводит деньги. Теперь Хайбулаеву придётся отдать пояс. Результат боя с Пинедо, скорее всего, получит статус No Contest (признан несостоявшимся).

Отметим, что это не первый случай, когда боец из команды Хабиба Нурмагомедова попадается на допинге. В 2023 году Усман Нурмагомедов сдал положительный тест на запрещенное вещество, которое попало в организм через медикаменты, прописанные врачом.

Дагестанец сразу предоставил все необходимые справки. В итоге срок дисквалификации Усмана сократили до шести месяцев и не стали отбирать чемпионский пояс Bellator. Боец заплатил штраф – 50 тысяч долларов.

