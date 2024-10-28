Битва "Номадов", или как в Караганде прошел огненный турнир по ММА
В Караганде состоялся чемпионат мира по уникальной казахстанской версии смешанных единоборств - Nomad MMA, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Караганде состоялся чемпионат мира по уникальной казахстанской версии смешанных единоборств - Nomad MMA, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Трибуны спорткомплекса "Жастар" были заполнены полностью.
"В Казахстане смешанные единоборства находятся на высоком уровне развития. Наверное, смешанные единоборства в крови, в духе нашего народа. Поэтому это направление и одно из самых развивающихся в нашей стране", - заявил президент Nomad MMA Гаджи Гаджиев.
Зрители, как и спортсмены, эмоционально реагировали на происходящее, создавая неповторимую атмосферу и энергетику на трибунах.
Одной из особенностей Nomad MMA является бережное отношение к бойцам, которые выступали в защитных шлемах и накладках. Это немногие из принятых мер, позволяющих избежать ужасных травм.
Судьи очень требовательно относились к соблюдению правил боя.
"Судьи собраны со всех уголков нашей страны и не только. На чемпионате не возникло ни одного спорного момента. А это показатель профессионализма", - говорит главный судья чемпионата Азамат Уразгалиев.
Всего на турнир в Караганду приехало 1132 спортсмена из 15 стран.
Одним из участников соревнований стал Шербаз Мари из Пакистана.
"Я выиграл бронзовую медаль. Организация на высшем уровне. В нашей команде из Пакистана пять спортсменов и один тренер. Этот чемпионат позволил мне выйти на новый уровень", - заявил он.
На сегодняшний день в состав Всемирной федерации казахстанского Nomad MMA входят 27 стран.
Фото: Турар Казангапов/Tengrinews©
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