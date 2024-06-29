Артем Резников побил соперника на турнире ММА

Казахстанский боец Артем Резников (24-8) выступил на турнире по смешанным единоборствам ACA 177 в Сочи (Россия), передает Vesti.kz.

Он провел бой с российским файтером Мухамедом Коковым (19-9). Этот поединок прошел в легком весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой Резникова единогласным решением судей.

Таким образом, Артем Резников одержал 25-ю победу в профессиональной карьере, а Мухамед Коков потерпел десятое поражение. Также Резников закрыл два досрочных поражения подряд — от россиян Эдуарда Вартаняна (25-4) и Али Багова (33-11). Что касается Кокова, то он проиграл третий бой подряд.