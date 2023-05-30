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Артем Резников оценил соперника перед финалом Гран-при за миллион долларов

Артем Резников оценил соперника перед финалом Гран-при за миллион долларов
©"Матч ТВ"

Финалист Гран-при АСА казахстанец Артем Резников (24-6), в интервью "Матч ТВ" выразил уверенность в том, что его будущий соперник Эдуард Вартанян не позволит ему достичь победы на престижном мероприятии приемом "Север-Юг" и будет стремиться использовать удары коленями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) на турнире ACA 159. Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

- Когда говорят про ваш бой с Вартаняном, обсуждают, сумеет ли он приготовиться к приему "Север‑Юг", который вы очень хорошо делаете.

- А я к этому поединку акцент на "Север‑Юг" не делаю, потому что я не собираюсь его выполнять. Я готовлюсь все пять раундов отработать. После того, как я его переведу, Эдуард будет переворачиваться на живот, он всегда так делает в каждом бою, и у нас больше все будет зависеть от работы со спины.

- Что у вас еще хорошо получается из приемов, кроме "Севера‑Юга"?

- На тренировках у меня неплохо проходит треугольник руками.

- Что можете про Вартаняна как про человека сказать?

- Близко я его не знаю, виделись мы только на пресс‑конференциях, но со стороны он мне симпатичен.

- Как вы думаете, какие уязвимости он у вас видит?

- Он будет стараться встретить с колена. Давить. Будет вынуждать меня делать тейкдауны, чтобы я уставал, - сказал Резников.

На данный момент Резников продолжает свою победную серию в легком весе, выиграв десять поединков. В свою очередь Вартанян сумел одержать победу в семи последних боях.

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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