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Альтернативы нет, или на какую дату UFC назначит следующие бои Рахмонова и Исмагулова

Возможно, они выступят в один вечер.

Альтернативы нет, или на какую дату UFC назначит следующие бои Рахмонова и Исмагулова
Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Бойцы UFC Шавкат Рахмонов (13-0) и Дамир Исмагулов (19-1), являющиеся представителями казахстанской команды DAR Team Pro, все еще не получили даты и соперников на следующий поединок. Корреспондент Vesti.kz предположил, когда случится возвращение спортсменов в клетку известнейшего мирового промоушена. 

Еще в конце 2020 года казахстанский полусредневес Рахмонов говорил о том, что намерен провести свой поединок в марте или апреле. Шавкат заявлял, что приступит к тренировкам уже в январе, а после начнутся полноценные сборы. 

Этнический казах из России - Исмагулов - не бился аж с августа 2019 года, настолько длительный у него получается простой. Менеджер обоих бойцов Саят Абдрахманов ранее подтвердил информацию, что Шавкат и Дамир должны будут выступить в конце марта либо в начале апреля. 

За месяц до намеченного периода никаких новостей о точных датах и, уж тем более, имен соперников - нет. Но все приближается к анонсам. По крайней мере, должно быть именно так. На днях в СМИ появились инсайды о том, что UFC собирается организовать бой между легковесами Тони Фергюсоном (25-5) и Майклом Чендлером (22-5). Потенциальный поединок может возглавить турнир, который пройдет 3 апреля на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее не было никакой информации о скором возвращении боев в ОАЭ. Лишь в феврале UFC вернулись в США, проведя три январских ивента на острове. Но теперь ожидается, что уже в начале апреля нас будет ждать как минимум один турнир в Эмиратах. Это дает еще больше шансов на проведение боев Рахмонова и Исмагулова в этот период.

Почему им важно биться на острове? Все просто, дело в визе. Ранее оба спортсмена ни разу не дрались в США. Дамир провел уже три схватки в UFC, но выступал на территории Австралии, Чехии и Китая. Что же касается Рахмонова, то его единственный поединок под эгидой промоушена прошел там же, на Бойцовском острове, в октябре 2020 года. 

Это идеальный вариант для бойцов, поединки которых так сильно ждут в Казахстане. Более того, священный месяц Рамадан начнется 12 апреля, поэтому спортсмены успевают и с точки зрения этого.

Известно, что следующие турниры UFC, вплоть до 28 марта включительно, - будут проводиться в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex. Если 3 апреля ивент на Бойцовском острове утвердят, есть вероятность, что организаторы не ограничатся лишь одним событием на берегу Персидского залива. 

Напомним, что Рахмонов четыре месяца назад победил сабмишеном в первом раунде Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2), а Исмагулов в августе 2019 года одолел единогласным решением Тьяго Мойзеса (14-4).

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Метки:
США ОАЭ MMA Казахстан UFC Исмагулов Дамир Рахмонов Шавкат Абдрахманов Саят

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