Казахстанский боец проведет бой с экс-соперником великого чемпиона UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Кайрат Ахметов (23-2) проведет бой на турнире One Championship в Сингапуре, который состоится 4 декабря. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сопернике 33-летнего уроженца Талдыкоргана - Дэнни Кингаде (14-2) из Филиппин.
Ахметов, для которого предстоящий бой будет седьмым по счету в лиге One Championship, идет на серии из двух побед. Последний бой Кайрат провел в марте 2019 года, единогласным решением судей победив австралийца Риса Макларена (14-7). Стоит отметить, что в промоушен Ахметов был подписан осенью 2015 года, на тот момент рекорд Кайрата был идеальным - 19-0.
Бой казахстанского экс-чемпиона One и молодого проспекта из Филиппин пройдет в главном карде турнира. Само событие возглавит поединок полутяжеловесов Романа Крыкли (Украина) и Мурата Айгюна (Турция).
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