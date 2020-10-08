Fight Nights Global анонсировал бой Куата Хамитова в Казахстане

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев
рассказал, что ждет любителей смешанных единоборств на предстоящих турнирах FNG, отметив, что один из них может состояться в Казахстане.
"Думаю, до конца года подерется Куат. Думаю, что турнир мы сможем провести в Казахстане. Слежу за эпидемиологической ситуацией, пока она не очень благоприятная в Казахстане. Но надеюсь, будет какой-то сдвиг положительный.
Многое зависит от пандемии, как она будет развиваться, в какой будет фазе. Если будет рост заболеваемости, то нам, конечно, будет сложнее во всех смыслах этого слова - въезд спортсменов, собирать залы, работа со спонсорами, но в целом сейчас тренд позитивный. Поэтому Сочи, поэтому Казахстан, поэтому, возможно, Москва", - сказал он.
Добавим, что свой последний бой Куат Хамитов провел
в сентябре в рамках турнира Fight Nights Global 98 в Москве, одержав первую победу в ММА за четыре года.
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