"Я живу на съемной квартире". Казахстанский боец сделал заявление о своем заработке в ММА

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
после победы над россиянином Юсуфом Раисовым
на турнире ACA 111 в Москве заявил, что не много зарабатывает за свои бои и поэтому хотел бы, чтобы ему улучшили финансовые условия.
"Я хочу попросить Лигу изменить мне контракт, потому что я дерусь за очень маленькие деньги. Думаю, я уже какое-то имя сделал и заслуживаю получать гонорар больше. У меня нет своей квартиры, я живу на съемной квартире. Мне нужно сначала квартиру купить, а потом уже думать о медийности или о чем-то другом", - рассказал он.
Отметим, что он победил
Раисова судейским решением. За этот поединок казахстанец заработал
восемь тысяч долларов: четыре - за выход и четыре - за победу. При этом 20 процентов гонорара Артем отдаст сопернику, так как накануне провалил
сгонку веса. За победу в предыдущем бою над Хамзатом Аушевым Резников получил шесть тысяч (три+три), а за победный поединок с Хасаном Халиевым - четыре тысячи (две+две).
После победы на турнире ACA 111 Резников вызвал
на бой россиянина Магомеда Исмаилова, который не остался в стороне и по-своему ответил
на этот вызов.
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