16-летний боец умер во время поединка в России (Видео)

На соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) в Амурской области 16-летний подросток погиб от удара ногой по голове, сообщают Vesti.kz со ссылкой на российского журналиста Игоря Лазорина.

Согласно правилам, все несовершеннолетние участники должны были выступать в боксерских шлемах открытого типа. Однако судья допустил подростка к бою без него.

От удара в голову парень упал, потерял сознание и скончался в машине скорой помощи.

Союз ММА России и следственные органы проводят проверку по данному эпизоду.

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