13-я победа подряд. Боец ММА из Казахстана выиграл бой в главном карде BRAVE CF

Сегодня, 26 ноября, казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев (16-2) выступил в главном карде крупного турнира BRAVE CF 66 на острове Бали в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел бой с филиппинцем Кеннетом Манингатом (1-0). Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Алмабаева сабмишном во втором раунде.

Таким образом, Асу Алмабаев одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а Кеннет Манингат потерпел первое поражение в профи.

Добавим, что Алмабаев выиграл тринадцатый бой подряд: последнее поражение казахстанца датировано 1 апреля 2017 года.

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