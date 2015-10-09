Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 10:20
 

Звёздный нападающий решил подписать контракт с клубом Месси

  Комментарии

Поделиться
Звёздный нападающий решил подписать контракт с клубом Месси Лионель Месси. Фото: ©depositphotos.com/thenews2.com

Уругвайский нападающий Луис Суарес близок к подписанию нового контракта с американским клубом "Интер Майами", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Miami Herald.

Поделиться

Уругвайский нападающий Луис Суарес близок к подписанию нового контракта с американским клубом "Интер Майами", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Miami Herald.

По информации источника из клуба, 38-летний Суарес готов заключить новое соглашение с "цаплями" на один год.

Ожидается, что сезон-2026 станет для Суареса заключительным в "Интер Майами", за который он выступает с 2024 года. Действующее соглашение уругвайского нападающего с клубом заканчивается 31 декабря текущего года.

Отметим, что на финише минувшего сезона Суарес потерял место в стартовом составе "Интер Майами", проиграв конкуренцию 19-летнему аргентинцу Матео Сильветти. В 32 матчах сезона-2025, включая плей-офф, на счету уругвайца 10 голов и 11 ассистов.

Ранее стало известно, что другой звёздный нападающий клуба Лионель Месси подписал трёхлетний контракт с "Интер Майами" до 2028 года. Аргентинец выступает за американский клуб с лета 2023 года.


Напомним, что Суарес играл с Месси в "Барселоне". В составе каталонского клуба уругваец выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и четыре раза Ла Лигу.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2025/26   •   Чехия, Прага   •   Общий этап, мужчины
19 декабря 01:00   •   не начат
Спарта П
Спарта П
(Прага)
- : -
Абердин
Абердин
(Абердин)
Кто победит в основное время?
Спарта П
Ничья
Абердин
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!