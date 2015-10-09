Звёздный нападающий решил подписать контракт с клубом Месси

Уругвайский нападающий Луис Суарес близок к подписанию нового контракта с американским клубом "Интер Майами", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Miami Herald.

По информации источника из клуба, 38-летний Суарес готов заключить новое соглашение с "цаплями" на один год.

Ожидается, что сезон-2026 станет для Суареса заключительным в "Интер Майами", за который он выступает с 2024 года. Действующее соглашение уругвайского нападающего с клубом заканчивается 31 декабря текущего года.

Отметим, что на финише минувшего сезона Суарес потерял место в стартовом составе "Интер Майами", проиграв конкуренцию 19-летнему аргентинцу Матео Сильветти. В 32 матчах сезона-2025, включая плей-офф, на счету уругвайца 10 голов и 11 ассистов.

Ранее стало известно, что другой звёздный нападающий клуба Лионель Месси подписал трёхлетний контракт с "Интер Майами" до 2028 года. Аргентинец выступает за американский клуб с лета 2023 года.

Напомним, что Суарес играл с Месси в "Барселоне". В составе каталонского клуба уругваец выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и четыре раза Ла Лигу.

