Звёздный футболист напал на пассажира в самолете: скандальное видео оказалось шуткой?

Защитник сборной Португалии Жоао Канселу снова в центре внимания из-за инцидента, мало связанного с футболом. В интернете распространяется видео, на котором игрок саудовского "Аль-Хиляля" нападает на пассажира в самолете, сообщают Vesti.kz.

На кадрах видно, как португалец подходит к пассажиру, который снимал его на видео, хватает его за руку и прерывает съемку пощечиной. Эти кадры немедленно вызвали волну возмущения в социальных сетях.

🚨🤬 Joao Cancelo jugador de Al Hilal y Portugal 🇵🇹



Agrediendo a un pasajero que lo estaba filmando pic.twitter.com/2M9rmWL9wR — Arielipillo (@arielipillo) December 14, 2025

Однако видео оказалось пранком. Тем самым пассажиром, на которого якобы напал Канселу, судя по всему, является его товарищ по команде Али Аль Булайхи.

Позже португалец опубликовал несколько сторис в Instagram из этого ролика, подтвердив, что это была шутка.

João Cancelo taquine Ali Al Bulayhi 😭💀pic.twitter.com/kVdFd5fr0P — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 13, 2025

31-летний Канселу выступает за "Аль-Хиляль" с лета 2024 года. В нынешнем сезоне португальский футболист провёл 10 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал три результативные передачи. Также в его карьере были "Интер", "Ювентус", "Бавария", "Манчестер Сити", "Барселона".

В составе сборной Португалии, где выступает Криштиану Роналду, Канселу выиграл Лигу наций, а также принимал участие в чемпионате мира-2022 и чемпионата Европы-2024, проведя 64 матча и забив 12 голов.

