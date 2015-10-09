Звёздный футболист напал на пассажира в самолете: скандальное видео оказалось шуткой?

Защитник сборной Португалии Жоао Канселу снова в центре внимания из-за инцидента, мало связанного с футболом. В интернете распространяется видео, на котором игрок саудовского "Аль-Хиляля" нападает на пассажира в самолете, сообщают Vesti.kz.
На кадрах видно, как португалец подходит к пассажиру, который снимал его на видео, хватает его за руку и прерывает съемку пощечиной. Эти кадры немедленно вызвали волну возмущения в социальных сетях.
🚨🤬 Joao Cancelo jugador de Al Hilal y Portugal 🇵🇹— Arielipillo (@arielipillo) December 14, 2025
Agrediendo a un pasajero que lo estaba filmando pic.twitter.com/2M9rmWL9wR
Однако видео оказалось пранком. Тем самым пассажиром, на которого якобы напал Канселу, судя по всему, является его товарищ по команде Али Аль Булайхи.
Позже португалец опубликовал несколько сторис в Instagram из этого ролика, подтвердив, что это была шутка.
João Cancelo taquine Ali Al Bulayhi 😭💀pic.twitter.com/kVdFd5fr0P— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 13, 2025
31-летний Канселу выступает за "Аль-Хиляль" с лета 2024 года. В нынешнем сезоне португальский футболист провёл 10 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал три результативные передачи. Также в его карьере были "Интер", "Ювентус", "Бавария", "Манчестер Сити", "Барселона".
В составе сборной Португалии, где выступает Криштиану Роналду, Канселу выиграл Лигу наций, а также принимал участие в чемпионате мира-2022 и чемпионата Европы-2024, проведя 64 матча и забив 12 голов.
