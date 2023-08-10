Звездный новичок "Аль-Насра" высказался про Роналду

Новичок "Аль-Насра" Садио Мане высказался о партнерах в саудовском клубе, где также выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Думаю, вы видели, как быстро все случилось с моим переходом в "Аль-Наср". Это было несложное решение. Роналду - один из лучших футболистов в истории, если не лучший. Он облегчает мне задачу. И Талиска, и другие ребята, все они действительно отличные игроки, и я очень рад начать лигу бок о бок со всеми этими ребятами, чтобы сделать "Аль-Наср" по-настоящему успешным. Мы могли видеть на чемпионате мира, что саудовские игроки технически хороши. Они умеют пользоваться мячом", - приводит слова Мане Arab News.

Напомним, Мане перешел в "Аль-Наср" в летнее трансферное окно из "Баварии". Контракт футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.

Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. В этом сезоне португалец забил четыре мяча в четырех играх подряд.

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