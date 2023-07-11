Звезда сборной Франции принял решение по трансферу в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба, который привлек внимание клубов из Саудовской Аравии, не планирует покидать туринский клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации L'Equipe это связано с его желанием войти в состав сборной Франции на чемпионат Европы 2024 года.

Однако также отмечается, что 30-летний футболист не исключает возможности ухода из "Ювентуса" уже после Евро.

Ранее стало известно, что Погба посетил Саудовскую Аравию и тренировочную базу футбольного клуба "Аль-Иттихад". СМИ сообщали, что поездка не была связана с футболом, а Погба провел выходные в Саудовской Аравии по личным и религиозным причинам.

Также сообщалось, что ему было предложено контрактное предложение на 100 миллионов евро за три года.

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