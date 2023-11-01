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Звезда "Реала" оценил восьмой "Золотой мяч" Лионеля Месси

Звезда "Реала" оценил восьмой "Золотой мяч" Лионеля Месси
©instagram.com/leomessi

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался о завоевании восьмого "Золотого мяча" Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

"Месси - невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Он безоговорочно один из лучших футболистов в истории. Он завоевал этот трофей не только благодаря своей игре и победе на чемпионате мира, но и благодаря упорной работе на тренировках, которую он проделывает ежедневно", - цитирует Беллингема Sport.es.

36-летний Месси в ночь на 31 октября в восьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". По итогам голосования он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, занявших соответственно второе и третье места.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на эту награду.

Сам Биллингем был признан лучшим молодым игроком мира 2023 года.

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Метки:
Месси Лионель Реал Мадрид

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