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Мировой футбол
23 октября 15:52
 

Звезда "Манчестер Сити" выбрал между чемпионатами Роналду и Месси

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Звезда "Манчестер Сити" выбрал между чемпионатами Роналду и Месси ©x.com/ManCity

Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне может попрощаться с "Манчестер Сити" уже в следующем году, сообщают Vesti.kz.

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Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне может попрощаться с "Манчестер Сити" уже в следующем году, сообщают Vesti.kz.

Контракт бельгийского полузащитника истекает по окончании сезона 2024/2025, и, по данным Mirror, продление маловероятно.

Несмотря на обсуждения с клубом, де Брюйне, по всей видимости, готовится к новому этапу карьеры. Однако вместо заманчивых предложений из Саудовской Аравии, он предпочитает присоединиться к МЛС.

Наиболее вероятным вариантом для перехода считается клуб "Сан-Диего", который дебютирует в американской лиге в 2025 году.

Напомним, в чемпионате Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра" выступает звезда сборной Португалии 39-летний Криштиану Роналду, а в США, в клубе МЛС "Интер Майами" играет 37-летний аргентинский форвард Лионель Месси.

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