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Звезда "Баварии" вытеснил из "Реала" игрока сборной Бразилии

Звезда "Баварии" вытеснил из "Реала" игрока сборной Бразилии
©ФК "Реал Мадрид"

Мадридский "Реал" решил не продлевать аренду защитника Винисиуса Тобиаса, права на которого принадлежат украинскому "Шахтеру", передает Vesti.kz со ссылкой на AS.

Игрок выступал за "королевский" клуб с лета 2022 года. В Мадриде приняли решение не выкупать футболиста у украинского клуба. Тобиаса рассматривали в качестве замены опытному испанцу Дани Карвахалю, однако решил сделать ставку на Лукаса Васкеса, продлив с ним контракт.

20-летний защитник все время сыграл во второй команде "Реала". Он провел 59 матчей, не отметившись голевыми действиями. Его аренда истекает летом. К слову, он является одним из ключевых игроков молодежной сборной Бразилии.

Отметим, что "Реал" готов подписать канадского защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса. В данный момент мадридцы ведут активный диалог с руководством "Баварии", у которых соглашение с канадцем до 2025 года.

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Метки:
Реал Мадрид Шахтер ФК Футбол

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