Звезда "Баварии" вытеснил из "Реала" игрока сборной Бразилии

Мадридский "Реал" решил не продлевать аренду защитника Винисиуса Тобиаса, права на которого принадлежат украинскому "Шахтеру", передает Vesti.kz со ссылкой на AS.

Игрок выступал за "королевский" клуб с лета 2022 года. В Мадриде приняли решение не выкупать футболиста у украинского клуба. Тобиаса рассматривали в качестве замены опытному испанцу Дани Карвахалю, однако решил сделать ставку на Лукаса Васкеса, продлив с ним контракт.

20-летний защитник все время сыграл во второй команде "Реала". Он провел 59 матчей, не отметившись голевыми действиями. Его аренда истекает летом. К слову, он является одним из ключевых игроков молодежной сборной Бразилии.

Отметим, что "Реал" готов подписать канадского защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса. В данный момент мадридцы ведут активный диалог с руководством "Баварии", у которых соглашение с канадцем до 2025 года.