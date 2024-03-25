Звезда "Барселоны" раскрыл правду о соперничестве Месси с Роналду

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о бывшем партнере по команде аргентинском нападающем Лионеле Месси, передают Vesti.kz.

В частности, испанец ответил на вопрос о том, был ли Месси когда-нибудь одержим соперничеством с португальцем Криштиану Роналду.

"Месси не такой человек. В "Барселоне" он был очень сфокусирован на команде, хотя всегда попадал на первые страницы газет, о нем говорили на радио и по телевидению. Он был очень близок со всеми нами и сосредоточен на завоевании таких титулов, как Лига чемпионов. В конце концов, поэтому он и был лучшим. Он выигрывал "Золотые мячи", но они не были для него приоритетом", - сказал Пике в интервью TalkSport.

Напомним, Месси восемь раз становился обладателем "Золотого мяча", что является мировым рекордом. У его ближайшего преследователя - Роналду пять "Золотых мячей".

На данный момент Лео выступает за американский "Интер Майами", а Криштиану, в свою очередь, играет за саудовский "Аль-Наср".

Месси открыли суровую правду о соперничестве с Роналду