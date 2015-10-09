Зидан стал одним из главных кандидатов в топ-клуб

"Манчестер Юнайтед" продолжает поиск нового главного тренера с мировым именем. Пока временным наставником является Майкл Кэррик, передают Vesti.kz.

По информации Goal, одним из главных кандидатов считается легендарный Зинедин Зидан. Француз не работает с 2021 года после второго ухода из "Реала" и долгое время отклонял предложения ведущих европейских клубов.

Бывший игрок МЮ поддерживает Зидана

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает, что Зидан идеально подойдёт для работы с раздевалкой клуба. По его мнению, тренер такого уровня сразу заслужит уважение игроков и болельщиков МЮ.

"В "Юнайтед" было так много тренеров с громкими именами, что это сложно. Я бы предложил Зинедина Зидана. Мне бы это очень понравилось. Но всё зависит от характера личности", — отметил Браун.

Браун также подчеркнул, что любое новое назначение должно идеально вписываться в структуру клуба, чтобы избежать конфликтов, которые случались с предыдущими тренерами.

Проблема опыта в Премьер-Лиге

Одной из ключевых сложностей для иностранных тренеров в "Юнайтед" остаётся отсутствие опыта работы в Премьер-Лиге. Браун отметил трудности, с которыми столкнулись Эрик тен Хаг и Рубен Аморим, пытаясь поддерживать стабильность и избегать внутренних конфликтов.

"Сработает ли назначение того, кто не работал в Премьер-Лиге? Думаю, это тоже большой вопрос. Всё должно быть ясно с первого дня", — добавил он.

Напомним, что слухи также сватают Зидана в "Реал" и сборную Франции.

