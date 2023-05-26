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Зидан определился с предложением от клуба Роналду за 150 миллионов евро

Зидан определился с предложением от клуба Роналду за 150 миллионов евро
©Sport.es

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, отказался принять предложение возглавить саудовский клуб "Аль-Наср", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации из Foot Mercato, клуб, где играет Криштиану Роналду, предложил Зидану двухлетний контракт на сумму 150 миллионов евро.

Сообщается, что 50-летний французский тренер отклонил это щедрое предложение. Он не проявляет интереса к работе с "Аль-Насром" и ожидает предложений от клубов из топ-чемпионатов Европы.

Напомним, что Зидан остается без работы с мая 2021 года, когда он покинул "Реал".

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Метки:
Роналду Криштиану Зидан Зинедин Саудовская Аравия

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