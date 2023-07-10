Зайнутдинов узнал хорошие новости о переговорах с "Бешикташем"

Турецкое издание Sabah Spor заявило, что переговоры стамбульского "Бешикташа" о трансфере полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова идут положительно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бешикташ", продолжая работать над трансферами, достиг соглашения с казахстанским полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым. Сообщается, что идут положительные переговоры с его нынешним клубом, московским ЦСКА. Зайнутдинов имеет контракт с российской командой до 2025 года, и если он перейдет в стан "черно-белых", то не будет считаться легионером в чемпионате Турции. Футболист ростом 185 см может играть на позициях нападающего, левого полузащитника, левого защитника и левого центрального защитника", - пишет издание.

Отметим, что за три года Зайнутдинов отыграл 78 матчей в футболке ЦСКА, забив шесть голов и сделав семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России 2022/23.

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