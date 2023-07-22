Защитник "Барселоны" нашел себе новый клуб

Французский футболист Самюэль Юмтити перешел в "Лилль" на правах свободного агента. Последние семь лет правами на него владела "Барселона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, 29-летний защитник подписал с новым клубом контракт на два года. Ранее он выступал на родине за "Лион". Его рыночная стоимость составляет четыре миллиона евро.

С 2016 года Юмтити принадлежал "Барселоне", однако последний сезон на правах аренды провел в итальянском "Лечче".

Отметим, что на счету футболиста 31 матч за национальную сборную Францию, в которых он забил четыре мяча. Самюэль является чемпионом мира-2018.

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