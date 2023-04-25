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Загубивший свою карьеру Марио Балотелли сравнил себя с Месси и Роналду

Загубивший свою карьеру Марио Балотелли сравнил себя с Месси и Роналду
©instagram.com/mb459

32-летний нападающий швейцарского "Сьона" Марио Балотелли заявил, что не смог получить ни одного "Золотого мяча", потому что выкладывался лишь на 20 процентов, передают Vesti.kz.

В эфире итальянского YouTube-подкаста Muschi Selvaggio Балотелли рассказал о разговоре со своим бывшим агентом Мино Райолой. По словам футболиста, агент всегда говорил ему, что у него есть шанс получить "Золотой мяч".

"Райола всегда говорил мне, что у Роналду и Месси так много "Золотых мячей", потому что я использовал лишь 20 процентов своего потенциала, и если бы я играл на 100 процентов, "Золотые мячи" были бы моими. Когда я думаю о своей карьере, я сожалею лишь об одном - я мог бы сделать больше", - сказал Марио Балотелли.

Известный футбольный агент Мино Райола ушел из жизни в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких.

Балотелли ранее считался одним из самых талантливых футболистов, а также известен своим скверным характером. Практически в каждом клубе он конфликтовал с партнерами и тренерами. Кроме того, вне поля с ним часто случались курьезные происшествия. 

Пик популярности Марио Балотелли пришелся на 2007-2016 годы, когда итальянец играл за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль". С 2022 года Балотелли выступает в чемпионате Швейцарии за "Сьон".

Форвард также выступал в составе национальной сборной Италии. В 2012 году стал вице-чемпионом Европы, оформив дубль в полуфинальном поединке против Германии.

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель

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