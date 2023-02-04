Задумался о переходе к Роналду? Месси не спешит продлевать контракт с ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси не торопится продлевать контракт с французским грандом ПСЖ, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Culture PSG со ссылкой на журналиста Гастона Эдулу, у аргентинца появились сомнения по поводу того, что ему стоит остаться в ПСЖ по окончании этого сезона. В связи с этим нападающий отложил встречу с руководством клуба, которая должна была состояться недавно.

Отмечается, что сейчас Месси думает о карьере в долгосрочной перспективе. Перед продлением контракта с ПСЖ он хотел бы понять, чего он хочет от заключительных лет своей карьеры.

К слову, в Саудовской Аравии готовят сумасшедшее денежное предложение, чтобы купить Месси и реанимировать "Эль-Классико" с Криштиану Роналду.

В этом сезоне на счету 35-летнего игрока 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за ПСЖ во всех турнирах.