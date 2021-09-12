"Ювентус" после ухода Роналду оказался в шаге от последнего места в Серии А

Туринский "Ювентус" проиграл "Наполи" в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу и оказался в шаге от последнего места в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1. У "Наполи" мячи забили Маттео Политано (57-я минута) и Калиду Кулибали (85-я), а у гостей отличился Альваро Мората (10-я).

"Наполи" одержал третью победу подряд на старте нового сезона и вышел в лидеры серии А. "Ювентус", в активе которого одно очко, располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. Но уже сегодня экс-команда Криштиану Роналду может опуститься в зону вылета.

Напомним, Роналду в начале этого сезона покинул "Ювентус", не сыграв ни одного матча за команду. Накануне португалец оформил дубль в первом матче за "Манчестер Юнайтед" и вышел с командой в лидеры АПЛ.

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