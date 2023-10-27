"Ювентус", "Арсенал" и "Челси" следят за лучшим талантом "Шахтера"

Многие европейские клубы следят за выступлением украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова, сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, за лучшим талантом "горняков" наблюдают скауты "Ювентуса", "Арсенала", "Бенфики", "Брайтона" и "Челси".

21-летний Судаков в детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за харьковский "Металлист" (2014-2017) и донецкий "Шахтер" (2017-2019).

Его дебют в чемпионате Украины состоялся 24 октября 2020 года в матче против полтавской "Ворсклы" (1:1). Первый гол за "Шахтер" в чемпионате он забил 30 октября 2020-го в домашней игре с "Мариуполем" (4:1).

В сборную Украины начал вызываться с 2021 года.

Контракт Судакова с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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