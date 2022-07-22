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Выше "Малаги". Стало известно место "Кайрата" в рейтинге лучших клубов мира

Выше "Малаги". Стало известно место "Кайрата" в рейтинге лучших клубов мира
©ФК "Кайрат"

Американский сайт fivethirtyeight.com опубликовал обновленный рейтинг лучших футбольных клубов мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Среди 610 команд оказался один представитель КПЛ "Кайрат". Алматинцы занимают 381-е место. При этом они утратили 47 позиций.

Примечательно, что "желто-черные" обходят такие клубы, как "Уиган" (Англия) - 400-е место, немецкие "Нюбрнберг" (413) и "Ганновер" (434), а также испанскую "Малагу" (463). 

Российский "Зенит", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, расположился на 40-й строчке. ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова занимает 152-е место. Грозненский "Ахмат", в составе которого играет еще один казахстанец Марат Быстров, располагается на 279-й строчке.

Лидирует в рейтинге английский "Манчестер Сити". Второе место занимает немецкая "Бавария", а английский "Ливерпуль" замыкает топ-3.

Рейтинг существует с 2017 года, команды в нем сравниваются согласно предполагаемым полученным очкам за проведенные матчи.

 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Казахстанцы за границей ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Алип Нуралы Зенит Быстров Марат

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