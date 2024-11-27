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Второй Мбаппе? "Реал" обратил внимание на футболиста "ПСЖ"

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Второй Мбаппе? "Реал" обратил внимание на футболиста "ПСЖ" ©depositphotos.com/Musiu0

Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Преснел Кимпембе может сменить французский чемпионат на испанскую Ла Лигу, передает Vesti.kz.

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Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Преснел Кимпембе может сменить французский чемпионат на испанскую Ла Лигу, передает Vesti.kz.

По информации Todofichajes подписании 29-летнего футболиста заинтересован мадридский "Реал".

В этом сезоне "королевский" клуб испытывает проблемы с оборонительной линией и подыскивает усиление. Кандидатура Кимпембе считается одной из приоритетных для "сливочных". Контракт Преснела с парижским грандом рассчитан до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в девять миллионов евро.

Напомним, что ранее из "Пари Сен-Жермен" в "Реал" перешел французский форвард Киллиан Мбаппе. Контракт с ним был подписан на пять лет.

Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ Футбол Еврофутбол

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