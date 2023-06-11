Вслед за Роналду? Чемпиону мира предложили контракт в Саудовской Аравии

Звездный французский полузащитник Поль Погба, правами на которого владеет туринский "Ювентус", может перебраться в другой чемпионат, передает корреспондент Vesti.kz.

Согласно информации источника ресурса 90min, интерес к футболисту "старой синьоры" проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Здесь Погба готовы платить почти 300 тысяч евро в неделю.

30-летний футболист вернулся в "Ювентус" летом прошлого года. Он заключил с туринским грандом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года. Трансферный ценник Погба сейчас составляет 20 миллионов евро.

Добавим, что в 2018 году в составе сборной Франции он стал чемпионом мира.

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