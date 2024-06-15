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Вратарь сборной Черногории умер в возрасте 26 лет

Вратарь сборной Черногории умер в возрасте 26 лет
©millwallfc.co.uk

Вратарь "Миллуолла" и сборной Черногории Матия Шаркич скончался в собственной квартире. Трагедия произошла сегодня, 15 июня, передают Vesti.kz

Шаркич умер в возрасте 26 лет. В прошедшем сезоне он выступал за клуб Чемпионшипа "Миллуолл", к команде он присоеднилися в августе прошлого года и провел за нее 33 игры. 

На счету голкипера также девять  матчей в составе сборной Черногории. 

Как отмечает Daily Mail, Шаркичу стало плохо сегодня утром, когда он находился в квартире с друзьями. Врачи скорой помощи не смогли спасти футболиста. 

 

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Метки:
Черногория Футбол

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