Воспитанник "Кайрата" оформил три гола в матче за европейский клуб

Казахстанский вингер бельгийского "Генка" Шахмурат Даулетов отличился тремя результативными действиями в товарищеском матче за европейскую команду, передают Vesti.kz.

Яркая игра против Люксембурга

16-летний Даулетов вышел в стартовом составе своего клуба в игре против сборной Люксембурга U-18 и стал главным героем встречи. За первый тайм он забил два мяча и отдал одну результативную передачу, а его команда одержала уверенную победу со счётом 5:1.

Ранее хет-трик против "Фортуны"

Не так давно Шахмурат также отличился в матче против нидерландской "Фортуны" U-21, оформив хет-трик в поединке, завершившемся со счётом 4:3 в пользу его команды.

Как сообщает ASnews.kz, Шахмурат вскоре может дебютировать в Юношеской лиге УЕФА.

Путь к "Генку" и перспективы

Даулетов начинал карьеру в академии алматинского "Кайрата", затем перешёл в турецкий "Антальяспор", после чего отправился на просмотр в Бельгию, где его пригласил "Беерсхот". В возрасте 14 лет он оказался в академии "Генка".

