Вместо Зайнутдинова? "Бешикташ" близок к трансферу игрока сборной Сербии

Сербский полузащитник Душан Тадич расторг контракт с "Аяксом" и рассматривает переход в "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

Амстердамцы объявили, что приняли запрос капитана о расторжении контракта, рассчитанного до 2024 года.

Ранее "Бешикташ" уже сделал официальное предложение по сербскому игроку. Сообщается, что руководство стамбульского клуба предлагает Тадичу контракт на два года, включая возможность продления сделки еще на один сезон.

Добавим, что в трансферных списках "Бешикташа" также находится полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, которого в Турции рассматривают как атакующего игрока. Не исключено, что Тадич является альтернативой казахстанцу в данной ситуации.

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