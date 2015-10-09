Вернется в Европу? Судьба Неймара решится на днях

Действующее соглашение между Неймаром и "Сантосом" подходит к концу - контракт истекает уже на следующей неделе. На фоне растущих слухов о возможном возвращении или новом этапе в карьере звездного форварда, свое мнение озвучил президент бразильского клуба Марсело Тейшейра, сообщают Vesti.kz.

Глава "Сантоса" дал понять, что в клубе внимательно следят за ситуацией, но конкретика по будущему Неймара пока остается туманной. Будет ли продолжение истории там, где все началось - покажет ближайшее время.

"Мы ведем переговоры с командой Неймара. Мы добиваемся прогресса и близки к новому соглашению, которое позволит Неймару остаться. Мы надеемся, что все решится как можно скорее. Спешить нельзя. Это не тот случай, когда если Неймар не продлит контракт, он не сможет играть за нас завтра. Я надеюсь на благоприятный исход", - сказал Тейшейра ESPN.

Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний Неймар может покинуть Бразилию и вернуться в Европу.