"Вамос!". Месси сделал заявление после величайшего дебюта в США

Аргентинский форвард Лионель Месси прокомментировал свой первый официальный матч за американский "Интер Майами", передает корреспондент Vesti.kz.

Игра против "Крус Асуль" в рамках турнира Кубка лиг Северной и Центральной Америки завершилась волевой победой "Интера". Решающий гол на последних секундах ударом со штрафного забил, вышедший на замену Месси.

Спустя некоторое время на своем аккаунте в instagram он поделился своими впечатлениями.

"Вамос! Было очень важно начать этот турнир с нашей победы. Это важно для всех наших болельщиков. Продолжаем!!!", - отметил Месси.

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