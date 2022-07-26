В "Спортинге" отреагировали на "возвращение" Роналду

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим высказался о возможном возвращении в клуб португальского форварда Криштиану Роналду, передает BeSoccer. Он подтвердил, что слышал о таких разговорах.

"Я слышал об этих слухах о возможном возвращении Роналду, но я ничего не читаю и не смотрю. Для меня реальность иная. Я счастлив, потому что Матеус Нунес отклонил другое предложение и остается в "Спортинге". Я рад сохранить своих игроков и доволен составом", - сказал Аморим.

Напомним, Роналду является воспитанником "Спортинга". С 2021 года он защищает цвета "Манчестер Юнайтед". Ранее появились новости, что он согласился на переход в мадридский "Атлетико", но англичане не готовы его отпускать и рассматривают вариант аренды.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

