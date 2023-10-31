В сборной Франции сравнили Месси с Мбаппе и Роналду

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о том, считает ли он аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола, сообщают Vesti.kz.
Накануне форвард сборной Аргентины и американского "Интер Майами" в восьмой раз завоевал "Золотой мяч".
"Месси - лучший в истории? Так говорят аргентинцы. В этом есть доля правды, но трудно сказать, что Месси лучше Роналду или Мбаппе, который еще молод. Это игроки, оставившие свой след в истории мирового футбола", - сказал Дешам ESPN.
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