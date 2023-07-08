В ПСЖ заподозрили Мбаппе в секретном соглашении с "Реалом"

Руководство "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) опасается, что их суперзвезда Килиан Мбаппе тайно согласился присоединиться к "Реалу" на правах свободного агента в 2024 году, передают Vesti.kz.

По данным Sky Sports, парижане заподозрили, что Мбаппе пошел на "секретное соглашение" с мадридским клубом, чтобы присоединиться к испанскому клубу бесплатно.

Руководство ПСЖ отправило Мбаппе письмо с предупреждением, что он будет продан этим летом, если не согласится продлить контракт до 31 июля. При этом его якобы продадут тому, кто предложит самую высокую цену в августе.

В письме также указывается, что решение Мбаппе не продлевать контракт нанесло клубу огромный вред. Килиана призвали продлить контракт, "чтобы помочь клубу, который помог ему и его семье".

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, выступая на пресс-конференции в среду, заявил:

"Моя позиция очень ясна. Я не хочу повторять ее каждый раз. Если Килиан хочет остаться, он останется, но ему нужно подписать новый контракт. Мы не хотим терять лучшего игрока мира бесплатно. Мы не можем этого сделать. Он сказал, что никогда не уйдет бесплатно. Если он передумает сегодня, это не моя вина. Мы не хотим бесплатно терять лучшего игрока в мире, это совершенно ясно".

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов уйти этим летом, но намерен получить от ПСЖ зарплату до конца контракта и бонус за лояльность – в сумме около 150 миллионов евро. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года, но в соглашении есть опция продления еще на один сезон.

По информации СМИ, французский форвард близок к переходу в "Реал". Трансфер Мбаппе обойдется мадридскому клуб в 224 + 56 миллиона евро.

ПСЖ определился с заменой Мбаппе

Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако" за 180 миллионов евро. В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.

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