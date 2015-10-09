Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В клубе Месси приняли решение по будущему аргентинца

Аргентинский футболист Родриго де Пауль станет полноценным игроком клуба МЛС "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

31-летний полузащитник переходит из мадридского "Атлетико" в американский клуб на полноценной основе.

Летом "Интер Майами" арендовал де Пауля с правом выкупа, и теперь, по данным Фабрицио Романо, "цапли" активируют опцию, заплатив за чемпиона мира около 15 миллионов евро. Официальный трансфер ожидается в январе.

За время выступления в МЛС де Пауль успел стать одним из ключевых игроков команды: в 23 матчах он оформил два гола и семь ассистов, а также внёс весомый вклад в историческую победу "Интер Майами" в первом для клуба плей-офф лиги.

В "Атлетико" же хавбек провёл четыре сезона, прежде чем отправиться покорять американский футбол.

Напомним, что в составе "Интер Майами" выступает соотечественник де Пауля, звездный Лионель Месси.

