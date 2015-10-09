В клубе Месси определились с будущим Луиса Суареса

Уругвайский бомбардир Луис Суарес может продлить своё пребывание в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает ESPN, клуб заинтересован в новом контракте со звездным форвардом. Совладелец команды Хорхе Маса подтвердил, что во Флориде хотят видеть ветерана ещё минимум один сезон, однако окончательное слово остаётся за самим Суаресом.

В минувшей кампании МЛС 38-летний нападающий провёл 32 матча, отметившись десятью голами и столькими же ассистами, став одним из ключевых игроков атаки.

Суарес присоединился к "Интер Майами" в декабре 2023 года и с тех пор остаётся важной фигурой в проекте клуба.

Отметим, что в составе клуба из Майами выступает аргентинская звезда Лионель Месси.

