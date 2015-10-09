Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 12:28
 

В клубе Месси определились с будущим Луиса Суареса

  Комментарии

Поделиться
В клубе Месси определились с будущим Луиса Суареса ©Вepositphotos.com/thenews2.com

Уругвайский бомбардир Луис Суарес может продлить своё пребывание в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Уругвайский бомбардир Луис Суарес может продлить своё пребывание в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает ESPN, клуб заинтересован в новом контракте со звездным форвардом. Совладелец команды Хорхе Маса подтвердил, что во Флориде хотят видеть ветерана ещё минимум один сезон, однако окончательное слово остаётся за самим Суаресом.

В минувшей кампании МЛС 38-летний нападающий провёл 32 матча, отметившись десятью голами и столькими же ассистами, став одним из ключевых игроков атаки.

Суарес присоединился к "Интер Майами" в декабре 2023 года и с тех пор остаётся важной фигурой в проекте клуба.

Отметим, что в составе клуба из Майами выступает аргентинская звезда Лионель Месси.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Фрайбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 декабря 19:30   •   не начат
Фрайбург
Фрайбург
(Фрайбург)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Фрайбург
Ничья
Боруссия-09 Д
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!