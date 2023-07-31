В Казахстане покажут матчи Кубков Англии, Италии и Германии

Телерадиокорпорация "Казахстан" покажет футбольные матчи Кубков Англии, Италии, Германии, а также серию игр Суперкубков Англии и Италии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Европе начинается большой футбольный сезон. В связи с этим телеканалы Qazaqstan и Qazsport порадуют болельщиков. Матчи Кубка Англии, Италии, Германии и Суперкубка Англии, Италии по футболу будут показаны в прямом эфире двух телеканалов.

Первый матч состоится 6 августа 20:50 по времени Астаны. На стадионе "Уэмбли" "Манчестер Сити" и "Арсенал" разыграют Суперкубок Англии.

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