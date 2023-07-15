В Испании вынесли вердикт по переходу Мбаппе в "Реал"

Испанский журналист Томас Гонсалес-Мартин оценил шансы на переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" этим летом, передает Vesti.kz.

"Вероятность того, что этим летом Килиан Мбаппе перейдет в "Реал", составляет 95 процентов. 5 процентов сомнений, потому что я не доверяю этому игроку и его маме", - пишет Гонсалес-Мартин в своем твиттере.

Ранее испанские и французские СМИ неоднократно писали, что Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с ПСЖ. Парижский клуб, в свою очередь, не намерен терять свою главную звезду бесплатно следующим летом и намерен продать игрока в это трансферное окно.

Мбаппе присоединится к тренировкам команды 17 июля, и эта дата, как ожидается, станет ключевой для определения его будущего. Через пять дней ПСЖ отправится в Японию, где проведет свои первые предсезонные матчи.

В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах клуба в чемпионате Франции, в которых забил 29 голов и отдал пять голевых ассистов. Ранее появилась информация, что футболист хочет сменить команду уже в это летнее трансферное окно. Одним из главных претендентов называется мадридский "Реал".

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