В "Интер Майами" сообщили хорошие новости о Месси

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси возобновил тренировочные занятия в общей группе "Интер Майами" после травмы, передает Vesti.kz.

37-летний форвард активно готовится к предстоящему поединку против "Чикаго Файр". Напомним, что Месси долгое время находился в лазарете из-за повреждения, полученного в финале Кубка Америки – 2024.

Messi volvió a los entrenamientos.



Hay luz al final del túnel.pic.twitter.com/l8ZnNqXELV — Messi out of Context (@OutMessi_) August 28, 2024

В нынешнем сезоне МЛС аргентинец поучаствовал в 12 матчах и отметился 12 забитыми мячами (один – с пенальти) и девятью результативными передачами.

Стоит отметить, что "Интер Майами" гарантировал себе выход в плей-офф МЛС. Месси выступает за команду с 2023 года.