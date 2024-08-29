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Мировой футбол
Вчера 10:54
 

В "Интер Майами" сообщили хорошие новости о Месси

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В "Интер Майами" сообщили хорошие новости о Месси ©ФК "Интер Майами"

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси возобновил тренировочные занятия в общей группе "Интер Майами" после травмы, передает Vesti.kz.

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Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси возобновил тренировочные занятия в общей группе "Интер Майами" после травмы, передает Vesti.kz.

37-летний форвард активно готовится к предстоящему поединку против "Чикаго Файр". Напомним, что Месси долгое время находился в лазарете из-за повреждения, полученного в финале Кубка Америки – 2024.

В нынешнем сезоне МЛС аргентинец поучаствовал в 12 матчах и отметился 12 забитыми мячами (один – с пенальти) и девятью результативными передачами.

Стоит отметить, что "Интер Майами" гарантировал себе выход в плей-офф МЛС. Месси выступает за команду с 2023 года.

Месси Лионель Футбол

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