В "Интер Майами" сообщили хорошие новости о Месси
Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси возобновил тренировочные занятия в общей группе "Интер Майами" после травмы, передает Vesti.kz.
Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси возобновил тренировочные занятия в общей группе "Интер Майами" после травмы, передает Vesti.kz.
37-летний форвард активно готовится к предстоящему поединку против "Чикаго Файр". Напомним, что Месси долгое время находился в лазарете из-за повреждения, полученного в финале Кубка Америки – 2024.
Messi volvió a los entrenamientos.— Messi out of Context (@OutMessi_) August 28, 2024
Hay luz al final del túnel.pic.twitter.com/l8ZnNqXELV
В нынешнем сезоне МЛС аргентинец поучаствовал в 12 матчах и отметился 12 забитыми мячами (один – с пенальти) и девятью результативными передачами.
Стоит отметить, что "Интер Майами" гарантировал себе выход в плей-офф МЛС. Месси выступает за команду с 2023 года.
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